Путин назначил выплаты студентам-медикам за борьбу с COVID-19

Необходимо предусмотреть дополнительные выплаты учащимся медицинских учреждений, помогающим медикам в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства в ходе совещания с правительством заявил, что студенты-медики проводят большой объем работы, не связанный с лечением коронавирусных больных, это позволяет высвободить более опытные кадры на борьбу с инфекцией, передает ТАСС.

«Таких студентов, которые действительно могут работать и могут делать это эффективно, нужно обязательно поощрять. Я предлагаю <...> предусмотреть дополнительную выплату на период до конца 2020 года для учащихся медицинских учебных заведений, которые не трудоустроены в поликлиниках и больницах, но в рамках своей практической подготовки принимают участие в оказании помощи больным», – отметил президент.

Для студентов медвузов, ординаторов и аспирантов выплата составит 10 тыс. рублей в месяц, для студентов медучилищ – 7 тыс. рублей в месяц.

В ходе совещания президент также сравнил работу заболевших коронавирусом врачей на дому с подвигами времен Великой Отечественной, и призвал не требовать такого поведения от всех медиков.