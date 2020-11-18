Путин потребовал обеспечить все регионы бесплатными лекарствами от COVID-19

Во всех российских регионах необходимо обеспечить пациентам с коронавирусом доступ к бесплатным лекарствам, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством.

Глава государства на совещании заявил, что «дело не только в деньгах, в ряде случаев нужные лекарства просто отсутствуют», передает ТАСС.

«Задача правительства, Минпромторга – предпринять меры, которые позволят предприятиям оперативно нарастить выпуск по всем проблемным позициям», – сказал он.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил о том, насколько сейчас обеспечены регионы лекарствами. «По лекарственному обеспечению в рамках выделения средств – сегодня 43 региона обеспечивают на амбулаторном этапе, остальные заключают или в процессе заключения договоров», – сообщил глава ведомства.

Также в ходе совещания президент заявил, что студентов-медиков, помогающих врачам в борьбе с коронавирусом, необходимо поощрять выплатами в размере 10 и 7 тыс. рублей.