Путину представили доклад ОНФ по ситуации с коронавирусом

Взгляд
18 ноября, среда  |  Последнее обновление — 17:03  |  vz.ru
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Почему российские яблоки не победили импортные

Российские яблоки требуют селекции Peter Steffen/DPA/Global Look Press
За пять лет после продовольственного эмбарго Россия совершила настоящий «яблочный» прорыв. Новые сады с большими красными и зелеными яблоками росли как на дрожжах. Однако в 2020 году ситуация серьезно изменилась. Валовый сбор сократился на треть, цены настолько же выросли. И неожиданно появилась новая страна, которая стала заполонять своими яблоками российские прилавки. Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Безопасность России будет обеспечивать Африка

ВМФ России получает важную базу для стоянки у берегов Африки Дмитрий Ефремов/ТАСС
Россией принято стратегически важное решение, касающееся Военно-морского флота и отражения угроз на морских направлениях. В африканской стране Судан будет создан пункт базирования российских боевых кораблей. Почему столь далекий от родных берегов и относительно небольшой порт имеет важнейшее значение для безопасности нашей страны? Подробности...
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Жителей Туркмении вернули в эпоху советского дефицита

Очереди в продуктовые магазины стали одной из примет сегодняшней Туркмении Валерий Шарифулин/ТАСС
Из Туркмении приходят необычные для XXI века новости: в стране возник острый дефицит продуктов. Гигантские очереди выстраиваются в государственные магазины – люди пытаются купить мясо, молоко, сигареты. Очереди даже к банкоматам, в которых быстро заканчивается наличность. Что происходит в Туркмении и почему она словно вернулась в советское время тотального дефицита?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Чем закончилась война Меладзе против «Голубого огонька»

Сергей Мардан, публицист
Бессчетное количество «людей культуры» до сих пор свято уверены, что обязанность общества – их содержать. Причем не просто содержать, а обеспечивать «достойный» уровень жизни. Подробности...
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Хотя бы изобразите любовь к России

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Ну? И куда ты исчезла? Куда ты исчезла в самый трудный момент? Почему ты не поешь мою песню, не ешь мою шпроту, не спасла мою землю, не выучила моих детей, не достроила мне завод, трубу и космодром? Подробности...
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В поражении Армении в Карабахе есть виновный

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если армяне решат выбрать новую итерацию Никола – прозападного лидера, умеющего говорить красивые слова – то через пять лет последует новая расплата. Причем речь может пойти уже не только о потере остатков Карабаха. Подробности...
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Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
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    Путину представили доклад ОНФ по ситуации с коронавирусом

    18 ноября 2020, 16:41

    Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов представил президенту Владимиру Путину доклад по ситуации с коронавирусной инфекцией и о мерах поддержки медработников, оказываемых волонтерами и партнерами акции «Мы вместе».

    Доклад подготовлен на основе опроса 6 тыс. человек, инфицированных коронавирусом, мониторинга наличия препаратов (рекомендованных Минздравом) в 3,5 тыс. аптеках во всех российских регионах, а также на основе изучения сообщений в соцсетях, сообщается на сайте ОНФ.

    «Ситуация очень сильно отличается не только по регионам, но и с точностью до медицинского учреждения», – отметил Кузнецов. Он указал на четыре основные проблемы, возникающие сейчас при борьбе с пандемией: дефицит лекарств в аптеках, сложность с вызовом врача на дом, невозможность дозвониться в скорую помощь, региональные и поликлинические колл-центры, а также длительное время ожидания пациентов в приемных покоях стационаров.

    Кузнецов привел результаты мониторинга ОНФ по наличию препаратов в аптеках: «По противовирусным препаратам, рекомендованным Минздравом – их нет в 30% аптек. Самым дефицитным препаратом является Фавипиравир и все препараты с его содержанием – их нет в 85% аптек. По антикоагулянтам В 44% аптек отсутствуют все рекомендованные антикоагулянты. Самым дефицитным препаратом является Ривароксабан – его нет в 63% аптек».

    Руководитель исполкома озвучил также результаты опроса заболевших коронавирусом: 49% опрошенных врач посетил в день вызова, 26% опрошенных врач посетил на второй-третий день, в 25% случаев время ожидания превысило этот срок. По экспертным подсчетам, несмотря на растущую нагрузку, врачи успевают отработать до 70% вызовов на дом в день.

    Для улучшения ситуации ОНФ рекомендует улучшить транспортное обеспечение участковых врачей. Штабами «Мы вместе» совместно с региональными властями организована работа по привлечению транспорта. 3040 автомобилей предоставлено из автопарков региональной власти, подключились 1250 автоволонтеров.

    «Оцениваем текущую потребность еще в 2700 машин для участковых врачей. Также есть предложение закрепить эти машины за врачами, чтобы они утром забирали их из дома и отвозили с работы домой. В некоторых регионах такая практика уже есть», – отметил Михаил Кузнецов.

    В докладе озвучены также результаты мониторинга по телефонным обращениям за медицинской помощью: «Ключевой показатель, который мы здесь видим – 18% недозвонов – это данные операторов связи по 75 регионам. Очевидно, что система не рассчитана на те нагрузки, которые она выдерживает сейчас. По нашему мнению, необходимо снимать нагрузку с системы 03 и усиливать региональные и поликлинические колл-центры. В работе колл-центров сейчас задействовано 6236 волонтеров в 83 субъектах РФ. И есть еще ресурс для увеличения этого количества».

    Кроме того, Кузнецов сообщил о привлечении 4,5 тыс. волонтеров в 60 регионах для оказания поддержки медикам в работе по приему пациентов. «Штабы «Мы вместе» развернуты во всех регионах. Их первоочередные задачи сейчас – помощь врачам и людям, заболевшим ковид-19», – подчеркнул Кузнецов.

    Президент после выступления представителя ОНФ прокомментировал доклад Кузнецова. «Коллеги из Общероссийского народного фронта, Михаил Михайлович рассказывали о фактах, когда граждане в целом ряде регионов сталкиваются с дефицитом, а то и отсутствием востребованных лекарств в аптеках (мы сейчас это тоже обсуждали), с тем, что им, гражданам, приходится подолгу ждать посещения врача или прибытия скорой помощи. Немало случаев, когда по всем показаниям рекомендована госпитализация, но людей, порой уже в тяжелом состоянии, оставляют дома. Это тоже есть в отчетах Общероссийского народного фронта», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он обратился к главам регионов и отметил, что им необходимо решать в ежедневном и ежечасном режиме решать возникающие проблемы, держать в поле зрения все направления борьбы с эпидемией и ключевые вопросы работы учреждений здравоохранения.

    «Касается и лечения больных с коронавирусной инфекцией, и плановой медицинской помощи людям с хроническими заболеваниями. Повторю: если есть сбои – прошу реагировать незамедлительно и срочно исправлять ситуацию», – подчеркнул президент.


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