В Кремле пояснили запрос в Совфед на разрешение отправки российских войск в Карабах

Согласие Совета Федерации на отправку российских миротворцев в Карабах было запрошено в связи с масштабностью и ответственностью миссии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, действительно, было постановление 2015 года, которое являлось и является юридической базой для принятия президентом подобных оперативных решений, но, учитывая, вы видите, что впереди у нас пятилетний срок, который может потом продлеваться при необходимости, учитывая такую достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительно разрешение», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».

Песков добавил, что переиздание указа о введении миротворческих сил в Карабах будет зависеть от мнения правовиков. «Я не знаю, какое они примут мнение, но де-факто это ничего не изменит. Еще раз повторяю, потому что от 2015 года документ действует», – пояснил он.

Ранее Совет Федерации единогласно дал согласие президенту на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением, а также военной и специальной техникой в составе миротворческой миссии.

Ранее сенатор Андрей Клишас пояснил, что согласие СФ на использование ВС России в составе миротворческой миссии в Нагорном Карабахе необходимо, поскольку в данной ситуации речь идет о процессе политических договоренностей, согласно которым российские войска будут находиться за пределами России длительное время.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.