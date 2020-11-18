Совфед дал согласие на использование ВС России в Нагорном Карабахе

Совет Федерации единогласно дал согласие президенту на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с необходимым вооружением, а также военной и специальной техникой в составе миротворческой миссии.

«Дать согласие президенту Российской Федерации на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования Вооруженных Сил Российской Федерации с необходимым вооружением, военной и специальной техникой в соответствии с совместным заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года в целях соблюдения договоренностей о прекращении огня и других враждебных действий с азербайджанской и армянской сторон, во избежание массовой гибели гражданского населения Нагорного Карабаха и причинения существенного ущерба гражданским объектам», – цитирует ТАСС принятое СФ постановление.

За это решение проголосовали 129 сенаторов, оно вступает в силу со дня принятия.

Ранее сенатор Андрей Клишас пояснил, что согласие СФ на использование ВС России в составе миротворческой миссии в Нагорном Карабахе необходимо, поскольку в данной ситуации речь идет о процессе политических договоренностей, согласно которым российские войска будут находиться за пределами России длительное время.

Напомним, 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.