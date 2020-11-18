Крым предупредил Украину о последствиях «ареста» российских самолетов

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что Киев, арестовывая самолеты российских авиалиний за полеты на полуостров, провоцирует Россию к аресту многочисленных объектов имущества украинских чиновников и крупного бизнеса.

Мурадов указал, что заявление Киева «о виртуальном аресте российских самолетов является не просто покушением на базисные структуры российского бизнеса, но и бездумным провоцированием России к аресту многочисленных имущественных объектов украинских чиновников и крупного бизнеса в России, в том числе в Крыму, коих в республике немало», передает РИА «Новости».

По его словам, при таком развитии событий и чиновники, и украинские олигархи «отблагодарят» по достоинству киевских «креативщиков».

До этого глава Крыма Сергей Аксенов назвал «жестом бессильной злобы» арест, наложенный украинской прокуратурой на 44 самолета российских авиалиний за полеты в Крым.

Напомним, пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, входящая в структуру генпрокуратуры Украины, сообщила, что Украина «наложила арест» на 44 российских самолета, которые летают в Крым.

В прокуратуре заявили, что Украина с марта 2014 года закрыла воздушное пространство над Крымом. Всего был наложен арест на 109 самолетов российских компаний.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина бессильна запретить авиарейсы в Крым.