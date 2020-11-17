Аксенов назвал «мелкой пакостью» арест Киевом российских самолетов

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «жестом бессильной злобы» наложенный украинской прокуратурой арест на 44 самолета российских авиалиний за полеты в Крым.

«Очередная мелкая пакость, жест бессильной злобы. Никакого влияния на полеты наших авиакомпаний на полуостров это не окажет. Напомню, что ранее Украина уже «арестовывала» российские самолеты, но они как летали, так и летают. И будут летать всегда, невзирая на «заклинания» украинских «шаманов» в прокурорских мундирах и судейских мантиях», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, конкретные должностные лица и персонажи на Украине, штампующие подобные «неправовые, неадекватные и откровенно пиратские» решения, должны отвечать по российским законам.

Ранее пресс-служба так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым, входящая в структуру генпрокуратуры Украины, сообщила, что Украина «наложила арест» на 44 российских самолета, которые летают в Крым. В прокуратуре заявили, что Украина с марта 2014 года закрыла воздушное пространство над Крымом. Всего был наложен арест на 109 самолетов российских компаний.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина бессильна запретить авиарейсы в Крым.