Археолог назвал виновных в обрушении стены древнейшей крепости России

За целостность таких памятников, как стена крепости в Дербенте, должные отвечать местные власти и Министерство культуры, сказал газете ВЗГЛЯД археолог, доктор исторических наук, профессор Александр Айбабин.

Из-за затяжного дождя в Дербенте обрушилась часть Южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отмечается, что местные власти ранее сообщали об аварийном состоянии памятника и обращались во все инстанции, чтобы провести реконструкцию.

«Стена, на самом деле, существует с VII века. Ее еще в 30-х годах обследовали, и знаю, что потом еще несколько раз проводили там работы. Просто разбирать эту кладку невозможно, а закреплять, конечно, должны были, потому что такое нередко случается со стенами. Не знаю, почему они там за этим не следят, нужно было подкреплять и реставрировать», – говорит Айбабин.

Собеседник уточняет, что обратить внимание на то, что памятнику требуется реставрация, должны были местные власти.

«Да, такие аварии случаются. Именно поэтому должна вестись системная реставрация, контроль. Это целая республика, у них там есть свой департамент реставрации. Это зона ответственности Министерства культуры, которое должно отслеживать этот процесс и выделять финансирование. Теперь там же утверждают все проекты реставрации и так далее. Но обращаться, конечно, должны были местные власти», – считает эксперт.

В мае в кремле Великого Новгорода обрушилась примерно 25 кв. метров кирпичной облицовки стены. Ее реставрационные работы вместе с коммуникациями и подсветкой, по словам начальника отдела реставрации Новгородского государственного музея-заповедника Ирины Верман, оцениваются в более 400 млн рублей.