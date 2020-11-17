Стало известно, как относятся к российской вакцине от COVID-19 за рубежом

Подавляющее большинство жителей 11 стран мира положительно относятся к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», свидетельствуют результаты опроса, проведенного британской компанией YouGov.

Результаты опроса представил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Опрос был проведен с 9 по 19 октября. В нем приняли участие жители Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Малайзии, Мексики, Нигерии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Филиппин, он проводился среди более чем 12 тыс. респондентов, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

«Согласно итогам опроса, 73% респондентов готовы вакцинироваться от коронавируса, при этом среди осведомленных о российской вакцине «Спутник V» число людей, которые хотели бы вакцинироваться, еще выше – четыре из пяти опрошенных», – говорится в сообщении РФПИ.

Отмечается, что увеличение доли участников опроса, которые хотели бы вакцинироваться, среди тех, кто осведомлен о российской вакцине, показывает высокое доверие к России как мировому производителю вакцин, передает РИА «Новости».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская научная школа в области микробиологии, иммунологии и разработки вакцин и препаратов пользуется большим авторитетом в мире, что подтверждает проведенный опрос.

«Россия как производитель вакцин чаще других стран упоминалась как вызывающая наибольшее доверие. (...) Важно, что его итоги демонстрируют, что большинство опрошенных готовы вакцинироваться против коронавирусной инфекции», – добавил он.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.