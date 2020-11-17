Зимнюю сессию в вузах решили проводить в удаленном формате

Зимняя сессия в российских вузах пройдет в онлайн-режиме в связи с пандемией коронавируса, сообщил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков.

«Сегодня мы ориентируем студентов и [вузы] на сессию в основном в дистанционном формате», – передает ТАСС слова главы ведомства.

Ранее министерство распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения до февраля. Вузам в других регионах также рекомендовано переходить на удаленное обучение.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в столице на фоне коронавируса. Студентов московских вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение, в заведениях общественного питания запрещается обслуживание посетителей в ночное время, временно приостанавливается проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года. В среду мэр столицы сообщил, что новые решения по ограничительным мерам в Москве возможно будут приняты через две-три недели.