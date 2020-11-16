Эксперт: Сокращение числа госслужащих повысит эффективность работы чиновников

Предложенные Михаилом Мишустиным меры по реформе системы госуправления своевременны как с экономической, так и с политической точек зрения. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский, комментируя административную реформу, о которой в понедельник объявил председатель правительства России.

«Сокращение числа госслужащих – это не самоцель, это следствие реформы. Главное – повысить эффективность. А если мы хотим добиться от чиновников роста эффективности, то недопустимо, если у оставшихся работников после сокращения штатов вырастет нагрузка, но при этом оплата труда останется прежней», – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Примечательно, добавил эксперт, что по решению премьера, деньги, которые освободятся после сокращения «лишних» чиновников, сохранятся в рамках фондов оплаты труда. Значит, оставшиеся работники смогут рассчитывать на повышение окладов и премий, что вполне справедливо и целесообразно, отметил Потуремский. Кроме того, такое повышение поможет бороться с оттоком профессионалов, ценных специалистов с госслужбы в частный бизнес, где зарплаты обычно выше, добавил он.

«Вот еще пример. Для обеспечивающих подразделений в ведомствах Мишустин установил потолок – не более 30% общей численности сотрудников. Значит, удалось найти именно здесь возможность сокращения – за счет обеспечивающего персонала. Не берусь судить, раздуты ли сейчас штаты этих вспомогательных подразделений ведомств. Но в общую логику этот шаг вполне укладывается – повышение эффективности при необходимости сокращать расходы. Все понимают, что экономика из-за пандемии оказалась в сложных условиях», – пояснил Потуремский.

«Как социолог я могу подтвердить, что у населения возник очень большой запрос на эффективную власть, которая действует в его интересах – не власть чиновников, которая воспроизводит саму себя, а власть – для людей. То есть эти меры своевременны и с экономической и с политической точек зрения», – сказал эксперт.

«Если вспомнить январское послание президента Владимира Путина парламенту, то основным его тезисом было как раз необходимость перезагрузки системы власти: она должна поменять приоритеты и, прежде всего, стать эффективной – научиться быстро решать проблемы граждан России. И тогда, и позднее президент подчеркивал, что «смысл, миссия государственной службы именно в служении» людям», – напомнил Потуремский.

«Сбываются прогнозы, звучавшие еще в январе, – о том, что Мишустин – руководитель с большим потенциалом. План его реформы отвечает таким принципам, как точность, оперативность, измеримость, конкретность. Он соответствует и политическим задачам, которые поставил президент в послании, и сугубо экономическим – большей экономности», – подытожил эксперт ИНСОМАР.

Напомним, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин предложил провести оптимизацию системы госуправления. Она пройдет с 1 января до 1 апреля 2021 года. Глава правительства напомнил, что в России неоднократно обсуждалась административная реформа, однако она откладывалась по различным причинам, передает ТАСС. Так, штат центральных аппаратов федеральных органов власти с 1 января сократят на 5%, территориальных органов - на 10%.

Для реализации реформы необходим «не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов» и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти, подчеркнул Мишустин.

По мнению премьера, необходимо наладить надежный механизм связи людей и власти, «чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное – оперативно получить ответ на свое обращение». Мишустин уточнил, что граждане смогут напрямую отправлять обращения в ведомства через портал госуслуг.

«Начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы», – подчеркнул Мишустин, назвав в их числе Минздрав, Минпросвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также органы власти регионов или местного самоуправления.