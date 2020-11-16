Эксперт: Сокращение числа госслужащих повысит эффективность работы чиновников

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16 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:16  |  vz.ru
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Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов

Для СПГ наступают тяжелые времена REUTERS/Issei Kato
Ситуация на мировом газовом рынке может измениться в ближайшие годы в пользу российского трубопроводного газа. Это вызвано тем, что за весь 2020 год не было принято ни одного решения об инвестициях в проекты сжиженного природного газа. Любопытно, что пандемия здесь не главная причина. Стоит ли хоронить СПГ как главного конкурента России на рынке газа? Подробности...
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
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Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Чего ждать России от нового президента Молдавии

Санду пообещала построить прагматичный диалог с Россией VALENTYN OGIRENKO/Reuters
Второй тур президентских выборов в Молдавии завершился успехом Майи Санду – экс-премьер-министра страны и лидера прозападной политической силы. При этом действующий президент Игорь Додон хотя и поздравил соперницу с победой, все же заявил о планах оспорить итоги выборов в суде. В чем заключаются причины поражения Додона и на что сможет рассчитывать Россия в отношениях с новоизбранным президентом Молдавии?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Какие народы должна спасать Россия

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Нашим приоритетом должен быть здоровый национальный эгоизм. Забота прежде о собственных интересах, о русской глубинке, о русских дорогах и заводах, о русских людях. Особенно в том случае, если мы хотим во что-либо вмешаться за рубежом. Подробности...
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Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл

Сергей Лукьяненко, писатель
И не думайте, что можно убежать куда-то. Король Гугл смотрит на вас в микроскоп. Вы же любили киберпанк? Корпорации, люди-винтики в социальном механизме. У каждого розетка в черепе. Подробности...
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Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Байден сделает все возможное, чтобы оторвать Турцию от России. Вообще, для Байдена Иран и Россия – это главные мишени. Новый президент США однозначно сосредоточит усилия на том, чтобы вернуть Анкару в лоно НАТО. Подробности...
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Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

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15:53

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    Эксперт: Сокращение числа госслужащих повысит эффективность работы чиновников

    16 ноября 2020, 21:25

    Текст: Андрей Самохин

    Предложенные Михаилом Мишустиным меры по реформе системы госуправления своевременны как с экономической, так и с политической точек зрения. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД социолог Виктор Потуремский, комментируя административную реформу, о которой в понедельник объявил председатель правительства России.

    «Сокращение числа госслужащих – это не самоцель, это следствие реформы. Главное – повысить эффективность. А если мы хотим добиться от чиновников роста эффективности, то недопустимо, если у оставшихся работников после сокращения штатов вырастет нагрузка, но при этом оплата труда останется прежней», – сказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

    Примечательно, добавил эксперт, что по решению премьера, деньги, которые освободятся после сокращения «лишних» чиновников, сохранятся в рамках фондов оплаты труда. Значит, оставшиеся работники смогут рассчитывать на повышение окладов и премий, что вполне справедливо и целесообразно, отметил Потуремский. Кроме того, такое повышение поможет бороться с оттоком профессионалов, ценных специалистов с госслужбы в частный бизнес, где зарплаты обычно выше, добавил он.

    «Вот еще пример. Для обеспечивающих подразделений в ведомствах Мишустин установил потолок – не более 30% общей численности сотрудников. Значит, удалось найти именно здесь возможность сокращения – за счет обеспечивающего персонала. Не берусь судить, раздуты ли сейчас штаты этих вспомогательных подразделений ведомств. Но в общую логику этот шаг вполне укладывается – повышение эффективности при необходимости сокращать расходы. Все понимают, что экономика из-за пандемии оказалась в сложных условиях», – пояснил Потуремский.

    «Как социолог я могу подтвердить, что у населения возник очень большой запрос на эффективную власть, которая действует в его интересах – не власть чиновников, которая воспроизводит саму себя, а власть – для людей. То есть эти меры своевременны и с экономической и с политической точек зрения», – сказал эксперт.

    «Если вспомнить январское послание президента Владимира Путина парламенту, то основным его тезисом было как раз необходимость перезагрузки системы власти: она должна поменять приоритеты и, прежде всего, стать эффективной – научиться быстро решать проблемы граждан России. И тогда, и позднее президент подчеркивал, что «смысл, миссия государственной службы именно в служении» людям», – напомнил Потуремский.

    «Сбываются прогнозы, звучавшие еще в январе, – о том, что Мишустин – руководитель с большим потенциалом. План его реформы отвечает таким принципам, как точность, оперативность, измеримость, конкретность. Он соответствует и политическим задачам, которые поставил президент в послании, и сугубо экономическим – большей экономности», – подытожил эксперт ИНСОМАР.

    Напомним, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин предложил провести оптимизацию системы госуправления. Она пройдет с 1 января до 1 апреля 2021 года. Глава правительства напомнил, что в России неоднократно обсуждалась административная реформа, однако она откладывалась по различным причинам, передает ТАСС.  Так, штат центральных аппаратов федеральных органов власти с 1 января сократят на 5%, территориальных органов - на 10%.

    Для реализации реформы необходим «не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов» и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти, подчеркнул Мишустин.

    По мнению премьера, необходимо наладить надежный механизм связи людей и власти, «чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное – оперативно получить ответ на свое обращение». Мишустин уточнил, что граждане смогут напрямую отправлять обращения в ведомства через портал госуслуг.

    «Начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы», – подчеркнул Мишустин, назвав в их числе Минздрав, Минпросвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также органы власти регионов или местного самоуправления.


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