Путин назвал главное качество управленца

Для управленца одним из главных качеств является умение слышать людей и понимать проблемы граждан, заявил президент России Владимир Путин.

«Главное для любого управленца – это, безусловно, умение слышать людей, чувствовать и понимать проблемы страны и граждан», – заявил Путин в рамках видеоконференции с выпускниками III потока программы развития кадрового управленческого резерва, реализуемой на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что каждый должен оставаться человеком, вне зависимости от его поста.

«Какой бы пост человек ни занимал, он прежде всего всегда должен оставаться человеком. Только при этом условии ваши передовые знания и компетенции будут работать на достижение главной цели – повышение благополучия и благосостояния граждан страны», – уверен глава государства.

Президент также высоко оценил способности выпускников РАНХиГС.

«И вот то, что было сказано в начале о том, что вот складывается такое определенное сообщество тех, кто прошел эту подготовку в рамках подготовки кадров, извините за тавтологию, кадрового управленческого резерва, это очень здорово. Очень хорошо вы чувствуете друг друга, понимаете друг друга, уже видите, кто на что способен. А я уверен, вы способны на очень многое», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Ранее Путин называл приоритетом президентской власти стабильность в России.