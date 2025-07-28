Двуногий чихуахуа спас американца от смертельного сердечного приступа

Tекст: Ирма Каплан

Хозяин маленького Чемпиона (Чампа) Эндрю Кузик говорит, что необычное поведение питомца побудило его обратиться к супруге и вызвать медпомощь задолго до того, как он ощутил «стеснение в груди». Врачи срочно забрали Эндрю на операцию, во время которой его сердце дважды останавливалось, но он выжил и теперь благодарит за этот шанс своего маленького Чемпиона, пишет портал Goodnewsnetwork.

«Я просто смотрел телевизор, когда ко мне подошел Чемпион. Он стал обнимать меня со стороны, где находится сердце, и издал такой стон, которого я никогда раньше от него не слышал. Вскоре после этого у меня начались боли в груди», – рассказал Кузик.

Чихуахуа Чамп родился с недоразвитыми передними лапами, он является одним из шести чихуахуа-спасателей, которые живут в передвижном доме Кузика вместе с ним и его женой Памелой.

Однажды у него уже был небольшой сердечный приступ, который заставил его серьезнее отнестись к таким симптомам, как боль в груди. Тронутая настойчивым хныканьем Чемпиона жена Кузика вызвала скорую, которая увезла мужчину на экстренную операцию.

Эндрю добавил, что пес уже сделал нечто подобное незадолго до того, как у хозяина обнаружили одну из разновидностей рака мозга.

«У большинства моих собак тоже есть особенности: одна из них слепая, например, и они стали для меня настоящим благословением», – сказал Кузик.

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