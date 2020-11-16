Мишустин предложил оптимизировать штат госслужащих за три месяца

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию системы госуправления с 1 января 2021 года и завершить ее в течение трех месяцев – до 1 апреля.

Он напомнил, что в России неоднократно обсуждалась административная реформа, однако она откладывалась по различным причинам, передает ТАСС.

«Откладывать реформу больше нельзя, важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент. Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать, а провести ее за три месяца, до 1 апреля», – сказал премьер-министр.

Мишустин отметил, что почти 20% должностей в федеральных органах исполнительной власти вакантны. Для реализации административной реформы необходим «не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов» и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти, подчеркнул премьер.

Также глава правительства добавил, что для оптимизации кадров госорганов в кабмине будет создана рабочая группа, передает РИА «Новости».

«Мы проанализировали работу всех федеральных органов исполнительной власти, которые находятся в ведении правительства, а также подведомственных министерствам, и подготовили решения по их оптимизации», – объявил Мишустин.

По мнению премьера, необходимо наладить надежный механизм связи людей и власти, «чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное – оперативно получить ответ на свое обращение».

Мишустин уточнил, что граждане смогут напрямую отправлять обращения в ведомства через портал госуслуг. «Начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы», – подчеркнул Мишустин, назвав в их числе Минздрав, Минпросвещения, Фонд обязательного медицинского страхования, а также органы власти регионов или местного самоуправления.

Ранее Мишустин распределил обязанности вице-премьеров российского правительства, решение принято для оптимизации работы кабинета министров.