В Свердловской области нашли тело пропавшей 11-летней девочки

Школьница из города Асбеста Свердловской области, пропавшая днем 12 ноября, найдена мертвой, сообщили в воскресенье в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Найдена. Погибла», – передает ТАСС сообщение отряда.

Одиннадцатилетняя девочка днем 12 ноября ушла из дома и не вернулась. Следственным отделом по городу Асбесту СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, поисками ребенка занималось более 100 человек из числа сотрудников полиции, частных охранных предприятий, волонтеры и кинологи. К розыску были привлечены водители семи городских служб такси, которым была выдана ориентировка с ее фотографией и приметами.

Месяцем ранее в подмосковном Домодедово была найдена мертвой пропавшая 10 октября 15-летняя девочка. Как уточнили в правоохранительных органах, смерть школьницы носит криминальный характер, уже известен подозреваемый в ее убийстве. Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что следователи задержали 20-летнего жителя Ульяновской области по подозрению в убийстве и изнасиловании школьницы.