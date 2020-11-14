Австрия объявила о введении полного локдауна

Австрия с 17 ноября по 6 декабря проведет в стране полный локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

«На следующие две половиной недели, начиная со следующего вторника до воскресенья, 6 декабря, включительно, будет второй локдаун, как весной», – цитирует Курца РИА «Новости».

Канцлер пояснил, что с 17 ноября в стране закроется почти вся торговля, кроме магазинов ежедневной необходимости, банков, почты и аптек. Также закроются предприятия косметической сферы, в том числе парикмахерские, косметические салоны, ногтевой сервис.

Австрийские школы переходят на удаленное обучение, ограничения на выход из дома без уважительных причин будут действовать круглосуточно, подчеркнул Курц.

Ранее в Венгрии объявили о введении дополнительных мер для борьбы с распространением коронавируса. «Ограниченный карантин» из-за пандемии коронавируса был введен в Германии введен до конца месяца. Также локдаун с 5 ноября по 2 декабря действует в Англии. До этого жесткий карантин ввела Бельгия, а также Польша и Литва.