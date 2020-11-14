Объявлены дата и место похорон Джигарханяна

Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном пройдет 17 ноября на Ваганьковском кладбище в Москве, сообщил официальный представитель актера и его друг Артур Согомонян.

«Ваганьковское кладбище, [похоронят] рядом с дочерью», – пояснил ТАСС Согомонян.

По его словам, близкие покойного уже получили соответствующие разрешение.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. Соболезнования выразили президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. В Москве задумались над установкой памятной таблички актеру.