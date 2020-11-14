Пашинян выразил соболезнования семье Джигарханяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

«Больше нет с нами великого армянина, интеллигента и всеми любимого Армена Джигарханяна. С любовью вспоминаю прошлогоднюю встречу со знаменитым актером в его квартире в Москве, во время которой он с большим желанием говорил о своем стремлении побывать на родине. К сожалению, здоровье не позволило», – цитирует ТАСС Пашиняна.

Премьер отметил, что актер был невероятно популярен среди армян и «других народов». Пашинян заявил, что армяне гордятся «таким соотечественником».

Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. В Москве задумались над установкой памятной таблички актеру.

Соболезнования в связи со смертью Джигарханяна выразил президент России Владимир Путин.