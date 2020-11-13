Путин заявил о необходимости расширить возможности несовершеннолетних бизнесменов

В России нужно расширить возможности по ведению бизнеса в возрасте до 18 лет, заявил президент Владимир Путин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени».

«Надо думать о том, как расширить пространство свободы для молодых людей и создать для них возможность для занятия бизнесом в возрасте моложе 18 лет», – заявил президент на заседании форума, передает ТАСС.

«Возможности для молодых людей заниматься бизнесом у нас сегодня ограничены, к сожалению. Связано это с тем, что полная гражданско-правовая ответственность наступает фактически с совершеннолетия. Здесь есть объективные трудности, связанные с гражданской ответственностью, взятием кредитов и так далее», – указал глава государства.

Президент также поддержал идею одного из участников форума, занимающегося интернет-платформой для помощи юным бизнесменам. «Давай сделаем эту платформу, мы тебе, безусловно, поможем», – ответил Путин собеседнику.

В ходе форума глава государства поддержал идею о развитии креативного предпринимательства в стране, которую предложил бизнесмен из Свердловской области.

Участник форума попросил поддержки для креативных предпринимателей, занимающихся разными проектами, касающимися сохранения исторического облика городских объектов и создания комфортной среды в населенных пунктах. «Очень полезная и очень интересная инициатива, потому что действительно таких объектов по стране огромное количество, они заброшены, ими никто не занимается, потому что вроде бы они не представляют интерес – только деньги надо вкладывать и непонятно, что с ними делать», – ответил Путин.

Традиционный бизнес предпочитает не вкладываться в такие объекты, отметил он. Если дать возможность малым и средним предприятиям «использовать объекты, которые еще вполне можно было бы восстановить, дав небольшой толчок в начале, то это может быть очень интересно», сказал президент.

Этот подход позволяет поднять занятость населения, «наполнить жизнь конкретным, интересным содержанием», а также дать возможность зарабатывать необходимые средства и развивать свои идеи.

«Это создает среду в малых и средних городах, у нас свыше 60% населенных пунктов Российской Федерации – это как раз малые и средние города и исторические населенные пункты», – пояснил глава государства.

Также на форуме президент предложил правительству, Агентству стратегических инициатив и корпорации ВЭБ.РФ создать механизм реализации общественно значимых проектов граждан. Президент отметил, что у руководства страны во главе угла должна стоять демографическая и социальная политики.