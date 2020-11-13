В ЛНР заявили об оттоке украинских силовиков из Донбасса в Карабах

Начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что у оборонного ведомства ЛНР якобы есть информация об оттоке украинских военных из зоны операции объединенных сил в Донбассе в зону карабахского конфликта.

Лещенко заявил, что «активизация радикальных течений, организовывающих переброску боевиков в зоны военных конфликтов, вызвала серьезный отток из украинской армии военнослужащих-мусульман», передает РИА «Новости».

По его словам, только за октябрь «из рядов вооруженных сил Украины уволились более 700 военнослужащих».

Он уточнил, что ранее Народная милиция неоднократно сообщала о прибытии в страну боевиков ряда террористических группировок «для подготовки и идеологической «прокачки» военнослужащих ВСУ» и последующей их переправки в зоны военных конфликтов.

«Так, 10 ноября сотрудниками СБУ была задержана группа военнослужащих-татар в количестве восьми человек из состава 80-й бригады (ВС Украины), самовольно оставивших часть и на попутных автомобилях пытавшихся добраться до Одессы, где их должны были переправить в Азербайджан для последующего убытия в зону Нагорно-Карабахского конфликта», – дополнил начальник управления Народной милиции республики.

Ранее Азербайджан запросил у России данные о сирийских боевиках в Карабахе.

Напомним, глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что точные данные об участии боевиков из Сирии в боях в Нагорном Карабахе Служба внешней разведки России получила в том числе от партнерских спецслужб стран Ближнего и Среднего Востока.

В генпрокуратуре Армении рассказали, что плененный в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сириец Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи раскрыл механизм переброски боевиков в Карабах.

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