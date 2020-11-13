В России уличили посла Азербайджана в «головокружении от успехов»

«Азербайджанский посол мог бы помолчать, чтобы не подливать масла в огонь почти погасшего инцидента. Эйфория и головокружение от успехов ни к чему хорошему не приводят», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Андрей Кортунов. Так он прокомментировал противоречия между властями Азербайджана и послом республики Поладом Бюльбюль оглы в оценке инцидента с российским Ми-24.

«Зачастую послы делятся на две категории. Есть профессиональные дипломаты, а есть пиар-агенты своих стран с менее формальной манерой деятельности. Посол Полад Бюльбюль оглы – дипломат второго типа. К тому же в случае отношений России и Азербайджана основные политические решения принимаются путем личного общения между лидерами, которые хорошо друг с другом знакомы. Посол в данном случае играет меньшую роль», – объяснил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Политолог отметил, что «на заявление посла могли повлиять эйфорические настроения в политической элите Азербайджана». «Упоение победой притупляет чувство осторожности и ведет к импульсивным высказываниям. Поэтому дипломатического маневра тут нет. В противном случае заявление делалось бы не послом, а лично национальным лидером страны», – сказал Кортунов.

«Несмотря на то, что подобные эйфорические настроения не контролируются азербайджанским руководством, президент Алиев не теряет своего статуса национального лидера. Его статус очень высок, он сейчас стал национальным героем, сделав то, чего ждали десятилетиями. Однако в перспективе эти настроения могут быть опасны – головокружение от успехов ни к чему хорошему не приводит», – добавил собеседник.

Говоря об ответе МИД России на заявление азербайджанского посла, Кортунов отметил: «Реакция правильная – и важно, что она последовала». «Это легкомысленное заявление прозвучало неуместно, учитывая, что погибли люди. Уже был случай, когда турки сбили российский самолет, и Россия долго добивалась извинений, прежде чем они последовали. Баку, учитывая турецкий опыт, оперативно отреагировал и признал вину, что повлияло на позицию Москвы», – сказал политолог.

«В любом случае азербайджанский посол мог бы помолчать, чтобы не привлекать лишнее внимание и не подливать масла в огонь почти погасшего инцидента. Это не отвечает интересам Азербайджана и наших двусторонних отношений», ­– заключил Кортунов.

Напомним, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскритиковал заявление азербайджанского посла в России Полада Бюльбюль оглы в связи с трагическим инцидентом с российским Ми-24. Гаджиев подчеркнул, что «комментарий посла по этому вопросу неуместен».

Ранее Бюльбюль оглы заявил, что выводов по инциденту с российским Ми-24 пока нет. «На войне как на войне – всякое может быть», – сказал посол. Позже МИД России предостерег Азербайджан от двусмысленных заявлений.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что моментальная реакция Алиева на сбитый вертолет Ми-24 и готовность к беспристрастному расследованию позволили Москве принять извинения.

Напомним, в понедельник российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении из переносного зенитного ракетного комплекса [ПЗРК] вне зоны боевых действий.

В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Ильхам Алиев принесизвинения в связи с уничтожением вертолета, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В Баку заявили, что виновные будут наказаны.

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