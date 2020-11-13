Песков объяснил, почему Москва приняла извинения от Баку за сбитый Ми-24

Моментальная реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева на сбитый Баку российский вертолет Ми-24 и готовность к беспристрастному расследованию позволили принять извинения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это действительно беда, это трагедия, погибли двое наших военных. В данном случае очевидно, что моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения», – сказал Песков в интервью на YouTube-канале RT Россия.

Напомним, в Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Алиев принес извинения в связи с уничтожением вертолета, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В Баку заявили, что виновные будут наказаны.

Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы заявил, что выводов по инциденту с российским Ми-24 пока нет. «На войне как на войне – всякое может быть», – сказал посол. МИД России предостерег Азербайджан от двусмысленных заявлений.