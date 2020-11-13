В Азербайджане объяснили противоречивость заявлений по сбитому Ми-24

«Извинения, принесенные президентом Алиевым, являются основной оценкой события, а высказывания других лиц не должны иметь принципиального значения», – заявил газете ВЗГЛЯД бакинский политолог Ильгар Велизаде. Так он прокомментировал противоречия между властями Азербайджана и послом республики Поладом Бюльбюль оглы в оценке инцидента с российским Ми-24.

«Сложно сказать, почему посол сделал такое заявление – он достаточно опытный человек, долго пребывающий на своем посту. В любом случае для нас основной является оценка события со стороны президента, а высказывания других лиц не должны иметь принципиального значения», – сказал глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

Велизаде добавил, что «мгновенная реакция азербайджанских властей на заявление посла говорит о том, что позиция Баку по вопросу сбитого вертолета остается неизменной».

При этом собеседник отметил, что «наличие прямого диалога между президентами России и Азербайджана позволяет исключить возможность провокаций в связи с подобными заявлениями».

«Реакция азербайджанской стороны на заявления посла и ответ России говорят о том, что страны готовы работать сообща и согласовывать свои позиции. Это сейчас самое главное», – заключил Велизаде.

Напомним, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскритиковал заявление азербайджанского посла в России Полада Бюль-Бюль оглы в связи с трагическим инцидентом с российским Ми-24. Гаджиев подчеркнул, что «комментарий посла по этому вопросу неуместен».

Ранее Бюль-Бюль оглы заявил, что выводов по инциденту с российским Ми-24 пока нет. «На войне как на войне – всякое может быть», – сказал посол. Позже МИД России предостерег Азербайджан от двусмысленных заявлений.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что моментальная реакция Алиева на сбитый вертолет Ми-24 и готовность к беспристрастному расследованию позволили Москве принять извинения.

Напомним, в понедельник российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении из переносного зенитного ракетного комплекса [ПЗРК] вне зоны боевых действий.

В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Ильхам Алиев принес извинения в связи с уничтожением вертолета, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего. В Баку заявили, что виновные будут наказаны.

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