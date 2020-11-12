Дегтярев оценил процесс газификации Хабаровского края

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с руководством «Хабаровской генерации» - филиала АО «ДЭК», а также представителями Хабаровской ТЭЦ-1. На встрече, помимо прохождения отопительного сезона, обсуждался также вопрос строительства ТЭЦ-4 в Хабаровске.

Вопросы модернизации энергокомплекса занимают важное место в ряду приоритетов региональной власти. В частности, необходимость обновления мощностей возникла в краевой столице. Обеспечивающая электричеством и теплом Индустриальный и частично Центральный районы Хабаровска ТЭЦ-1 на сегодняшний день использует лишь семь турбоагрегатов из девяти. Две установки уже выведены из эксплуатации как отработавшие свой ресурс. Согласно расчетам, при сохранении текущей годовой загрузки к 2025 году выработают свои возможности еще четыре турбины. Таким образом, износ мощностей ТЭЦ составит более 60%, передает «Восток медиа».

С учетом этого в Хабаровское в период с 2021 по 2025 год запланировано строительство новой теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-4. Распоряжением правительства России от 15 июля 2019 года № 1544-р она внесена в список объектов, подлежащих модернизации или строительству.

На встрече с энергетиками Дегтярев ознакомился с проектом строительства ТЭЦ-4. Подготовительные мероприятия для его реализации уже выполнены – есть заключение Главгосэкпертизы, мэрией Хабаровска определен участок под строительство в Индустриальном районе рядом с ТЭЦ-1, известен источник финансирования – 47,5 млрд рублей на строительство ТЭЦ-4 выделит ПАО «Русгидро».

Принципиальной позицией региональной власти при модернизации промышленных мощностей являются экологичные технологии, поэтому в качестве топлива для новой ТЭЦ-4 изначально рассматривался природный газ. Именно на нем будет работать станция. Дизельное топливо предусмотрено в качестве резервного источника энергии.

Напомним, что в сентябре этого года Дегтярев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу газификации Хабаровского края на 2021-2025 годы.

Согласно документу, в следующем четырехлетнем цикле инвестиции ПАО «Газпром» в газификацию Хабаровского края составят 5,49 миллиардов рублей, что в три с лишним раза больше, чем на предыдущем этапе – с 2016 по 2020 год.

В планах корпорации строительство 14 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 167,4 км, 9,3 км газопроводов-отводов и шести газораспределительных станций. Это даст возможность газифицировать 20 населенных пунктов в Амурском, Бикинском, Комсомольском, Ульчском и Хабаровском районах, а также ряд промышленных предприятий – в частности, горно-обогатительный комбинат в Нанайском районе и ТЭЦ-4 в Хабаровске.