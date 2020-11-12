Стал известен новый и.о. первого заместителя председателя правительства Якутии

Дмитрий Бердников назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба администрации республики.

Бердников будет заниматься вопросами организации и сопровождения работ по строительству Ленского моста, говорится в Instagram администрации республики.

Бердников родился в 1966 году в городе Ангарск Иркутской области. Окончил Иркутский ордена Красного знамени Политехнический институт по специальности «Инженер-строитель», «Теплогазоснабжение и вентиляция» и Иркутский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал мастером и дослужился до главного инженера треста «ВостокСантехМонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.

До 2014 года работал на руководящих должностях коммерческих структур Иркутской области. В сентябре 2014 года избран депутатом и председателем Думы города Иркутска. В марте 2015 года депутатами Думы города Иркутска наделен полномочиями мэра города Иркутска.

В марте 2020 года был назначен первым заместителем губернатора Иркутской области.

По мнению руководителя Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, глава Якутии Айсен Николаев высоко оценил профессиональные компетенции Бердникова. «Бердников обладает солидным опытом работы: это и строительные проекты, и рекреационные работы, и административная деятельность – он был мэром Иркутска. Николаев и сам начинал свою управленческую работу на таких должностях, поэтому у него есть понимание того, как опыт Бердникова нужно оценивать», – сказал Кирьян газете ВЗГЛЯД.

Также он отметил, что «Бердникова можно назвать профессиональным строителем». «Именно он реализовывал различные крупные проекты в Сибири. Бердников тот человек, который способен взять на себя надзор и курирование сложного проекта. Кроме того, он может выстроить коммуникацию с местными жителями. Потому из всех кандидатов Бердников больше всех соответствовал всем возможным критериям на свою должность», – заключил Кирьян.