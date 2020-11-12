Эпидемиолог оценил популяционный иммунитет к коронавирусу в регионах

Популяционный иммунитет к коронавирусу растет – в разных регионах он составляет от 5,1% до 65,3%, рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

Тотолян отметил, что если в ходе первого этапа исследования уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3-50,2%, то ко второму достиг 5,1-65,3%, передает РИА «Новости».

«При этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5-2 раза», – отметил он.

Ранее антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другим вирусом.

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