Москалькова выразила надежду на амнистию Бута и Ярошенко в США

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на амнистию находящихся в американских тюрьмах россиян в связи с президентскими выборами в США.

Она пояснила, что «вне зависимости от того, как закончатся выборы», новый глава американского государства «имеет возможность осуществить такую акцию, как амнистия или помилование». Подобная ситуация «всегда воспринимается как возможность широкого акта гуманизма», сказала Москалькова. По ее словам, «хочется надеяться, что и Бут, и Ярошенко, и многие другие граждане России» получат «возможность вернуться домой». Москалькова отметила, что «акт гуманизма» такого рода «будет положительно воспринят» в обеих странах, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Напомним, Виктор Бут осужден в 2012 году американским судом на 25 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью поставки вооружений террористической организации. Вину он не признал и сейчас отбывает наказание в американской тюрьме. В 2011 году жюри присяжных признало Ярошенко виновным в преступном сговоре с целью транспортировки крупной партии наркотиков. В итоге россиянин получил 20 лет тюрьмы.

МИД России предупредил россиян о возможности захвата за границей спецслужбами США. Министерство подчеркнуло, что россияне, оказавшись в руках властей США, нередко сталкиваются с «предвзятым отношением и настоящим правовым произволом». При отказе от признания вины россиян показательно приговаривают к огромным тюремным срокам, что произошло с Ярошенко и Бутом.

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