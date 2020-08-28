МИД предупредил россиян о возможности захвата за границей спецслужбами США

Министерство иностранных дел предупредило россиян, отправляющихся за границу об угрозе подвергнуться преследованию американских правоохранительных органов и спецслужб.

Эта опасность существует в самих США и в третьих странах, которые могут задерживать россиян по запросу американских властей, говорится в сообщении на сайте МИД.

Ведомство напомнило, что 22 августа в США был арестован гражданин России Егор Крючков, его обвиняют в организации сговора с целью совершения киберпреступления.

«Вынуждены констатировать, что, несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру. С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 56 таких случаев, из которых шесть произошло в 2019 году», – привели статистические данные в МИД.

Спецслужбы США организовывают провокации и даже похищения российских граждан, указали в министерстве.

«Так произошло в 2010 году в Либерии с [летчиком Константином] Ярошенко и в 2014 году на Мальдивских островах с [экс-депутатом Госдумы Валерием] Селезневым, которых без всякого разбирательства насильственно перевезли в США», – напомнили в МИД.

Россияне, оказавшись в руках властей США, нередко сталкиваются с «предвзятым отношением и настоящим правовым произволом». Для «выбивания» признаний по сфабрикованным делам их подвергают психологическому давлению, создают невыносимые условия содержания. Так было в случае с Марией Бутиной, которую «в США осудили только за ее российский паспорт».

При отказе от признания вины россиян показательно приговаривают к огромным тюремным срокам, что произошло с Ярошенко и Виктором Бутом, напомнили в ведомстве.

«Показателен также пример Богданы Осиповой, которой в США вменили похищение собственных дочерей, а требования к бывшему американскому супругу, поднимавшему на нее руку, о выплате алиментов расценили как вымогательство. При этом ее открыто шантажировали, обещая уменьшить семилетний срок заключения, если она отдаст детей, проживающих в России и являющихся российскими гражданами», – указали в МИД.