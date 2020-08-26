Россиянин арестован в США по обвинению в подготовке киберпреступления

Гражданин России Егор Крючков арестован в США по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления, сообщил американский минюст.

«Перед тем как он пытался сбежать из США, предположительно, обвиняемый пытался разработать с сообщниками план по даче взятки», – говорится в сообщении.

Россиянина обвиняют в попытке дать взятку в 1 млн долларов сотруднику компании из Невады для внедрения вредоносного ПО, передает РИА «Новости».

Утверждается, что 27-летний россиянин и его предполагаемые сообщники хотели получить беспрепятственный доступ к компьютерной системе компании и скачать базу данных для вымогательства, передает ТАСС.

Крючков въехал в США по туристической визе.

Как говорится в сообщении, несколько дней назад с ним связались представители ФБР, после чего Крючков направился из Невады и в Лос-Анджелес, но 22 августа был задержан в Лос-Анджелесе.

Напомним, в американских тюрьмах находятся около 100 россиян. Российский посол в США Анатолий Антонов заявлял, что российских граждан «по надуманным предлогам сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам».