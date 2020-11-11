СК возбудил дело против бывшего директора владимирской больницы

Следователи СК по Владимирской области по материалам регионального управления ФСБ возбудили уголовное дело против экс-директора ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Ивана Сметанина по статье о присвоении.

Дело в отношении Сметанина возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК «Присвоение в особо крупном размере», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

В начале 2020 года Сметанин, по версии следствия, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» решил купить серверное оборудование для нужд региона.

«Во исполнение преступного умысла, направленного на хищение бюджетных средств, выделенных в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения» директор учреждения внес в техническое задание характеристики конкретных моделей оборудования производителей известных марок, а также установил заведомо завышенную начальную (максимальную) цену контракта», – говорится в сообщении ведомства.

В июне был заключен контракт с коммерческой фирмой на поставку серверного оборудования на сумму 121 млн рублей, контракт был исполнен в полном объеме, отметили в СК. «Однако при оценке стоимости поставленной техники установлено, что максимальная цена оборудования составляет около 40 млн рублей. Своими преступными действиями должностное лицо причинило департаменту здравоохранения администрации Владимирской области материальный ущерб на сумму более 80 млн рублей», – указали в ведомстве.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении Сметанина меры пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные и другие процессуальные действия в Московской, Нижегородской и Владимирской областях.