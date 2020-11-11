Оппозиция Армении создала «Комитет национального спасения»

Оппозиционные партии Армении создали «Комитет национального спасения» и потребовали сформировать временное правительство, заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян, выступая на митинге на площади Свободы в центре Еревана.

«Мы сегодня создаем «Комитет национального спасения». [Премьер-министр Армении] Никол Пашинян должен уйти в отставку, после этого сформируем временное правительство», – передает его слова ТАСС.

Между тем, депутат парламента от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Шаке Исаян заявила, что все дороги в столицу, где проходит митинг оппозиции, перекрыты. «Хотя власти перекрыли все дороги, ведущие в Ереван из областей, к нам спешат наши граждане», – заявила Исаян.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Митингующие просили военное руководство страны взять ситуацию под контроль.

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в среду задержали лидера самой крупной оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна.

Газета ВЗГЛЯД писала, как поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.