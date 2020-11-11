Мишустин назначил нового помощника

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о назначении экс-главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева помощником главы правительства, а ФАС возглавил бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский.

«Назначить Артемьева Игоря Юрьевича помощником председателя правительства РФ Мишустина М. В. на время исполнения Мишустиным М. В. полномочий председателя правительства РФ, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе на сайте кабмина.

Мишустин обратился к Артемьеву, выразив благодарность за многолетнюю профессиональную работу, и предложил ему пост помощника председателя правительства, передает ТАСС.

«Огромное спасибо за доверие и прежнее, и настоящее. Предстоит большая работа, и я буду с удовольствием этим заниматься», – ответил Артемьев.

Также Мишустин подписал распоряжение о назначении руководителем ФАС Максима Шаскольского, ранее занимавшего должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.

«Назначить Шаскольского Максима Алексеевича руководителем Федеральной антимонопольной службы», – говорится в документе.

Глава правительства пожелал Шаскольскому удачи на посту главы ФАС и выразил надежду, что все стоящие перед ведомством задачи будут эффективно выполнены.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении вице-премьера и глав федеральных ведомств.

В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.