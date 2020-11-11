Россия заявила о прекращении боев в Карабахе

Азербайджан и Армения прекратили боевые действия в Нагорном Карабахе, их военные подразделения остаются на занимаемых рубежах, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

«В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах», – цитирует РИА «Новости» Рудского.

Он напомнил, что на территорию Нагорного Карабаха вводится российский миротворческий контингент для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня.

«Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Общая численность – 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Для обеспечения выполнения миротворческих задач предусматривается также использовать армейскую авиацию и комплексы с беспилотными летательными аппаратами», – добавил Рудской.

По его словам, российские миротворцы оснащены бронетранспортерами, бронеавтомобилями «Тигр» и «Тайфун», а также обеспечены всеми необходимыми видами довольствия.

«Практически все военнослужащие имеют опыт выполнения задач по обеспечению и охране гуманитарных операций в Сирийской Арабской Республике», – подчеркнул он.

Рудской уточнил, что Россия выставит 16 постов миротворцев вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора. На эти посты возлагаются задачи по сбору информации о случаях нарушения режима прекращения огня, пресечение противоправных действий в отношении мирного населения.

«Это будет способствовать скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев», – отметил генерал.

В состав миротворческого контингента вошли подразделения российской военной полиции, которые будут патрулировать вдоль линии соприкосновения сторон, сопровождать колонны и грузы.

Рудской напомнил, что с утра 10 ноября началась переброска российских миротворцев из Ульяновска в Армению самолетами военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 и Ан-124. За сутки Россия перебросила в Карабах 414 миротворцев, 54 единицы техники, восемь вертолетов, а также два комплекса беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, Россия как гарант безопасности региона вводит миротворческие войска в Нагорный Карабах. Для развертывания миротворческого контингента планируют перебросить 1960 военных, 90 БТР, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Сообщалось, что 400 российских миротворцев уже прибыли в Армению. Позже в Карабах прибыли еще три самолета.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем завершилась война Армении и Азербайджана в регионе.

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