Подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова обвинили в махинации с элитной недвижимостью

Подозреваемому в убийстве владельца ООО «Мясная империя» Владимира Маругова Александру Мавриди предъявили обвинение в афере с элитной недвижимостью в Подмосковье, сообщает ГСУ СК по региону.

«Не позднее ноября 2018 года Мавриди создал на территории Московской области организованную группу в целях незаконного удержания московского адвоката в целях завладения его дорогостоящей элитной недвижимостью. Согласно распределенным ролям, Мавриди и его соучастники заманили адвоката обманным путем в загородный дом, расположенный в Одинцово, где удерживали мужчину против его воли, применяя к нему физическую силу и выдвигая требования переписать на участников орггруппы недвижимое имущество», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подозреваемые, по версии следствия, удерживали свою жертву в плену с ноября 2018 по 2 ноября 2020 года. Потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи, и его три квартиры в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 млн рублей перешли в собственность обвиняемых.

«Александру Мавриди и его сообщнику Константину Барскому предъявлено обвинение в незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц и вымогательстве группой лиц в целях получения имущества в особо крупном размере», – добавили в СК.

Также Мавриди обвиняется в убийстве Маругова, его и Барского арестовали. Ранее СК сообщал, что Мавриди незаконно удерживал экс-адвоката Алексея Завгороднего в течение двух лет.

Маругов был застрелен из арбалета 2 ноября. По данным следствия, несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме. Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников Маругов был уже мертв.

Ранее стало известно, что экс-жена Маругова оказалась знакома с Мавриди.