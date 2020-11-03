Экс-жена главы «Мясной империи» оказалась знакома с подозреваемым в убийстве

Бывшую жену владельца «Мясной империи» Владимира Маругова Татьяну допросили в качестве свидетеля по делу об убийстве предпринимателя, рассказал адвокат женщины Игорь Ким.

«Моя доверительница Татьяна Маругова допрошена в качестве свидетеля в Следственном комитете по делу об убийстве ее бывшего мужа. Она действительно знала Александра Мавриди, который подозревается в преступлении. Однако она опровергает, что между ней и Мавриди были любовные отношения. Александр выполнял технические работы в ее доме и все», – передает ТАСС комментарий Кима.

По словам адвоката, экс-супруга бизнесмена думает, что Маругова застрелили из-за финансовых споров. Женщина считает, что перед убийством у предпринимателя вымогали деньги.

Напомним, Маругов был застрелен из арбалета 2 ноября в своем доме в подмосковной Истре. По данным следствия, несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме. Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников Маругов был уже мертв.

По подозрению в причастности к убийству задержан Александр Мавриди. Он отказался давать показания, но следствие установило, что именно Мавриди купил арбалет и участвовал в нападении на Маругова.