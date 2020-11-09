Подозреваемого в убийстве бизнесмена Маругова обвинили в похищении адвоката Завгороднего

Подозреваемый в убийстве владельца ООО «Мясная империя» Владимира Маругова Александр Мавриди незаконно удерживал экс-адвоката Алексея Завгороднего в течение двух лет, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, осенью 2018 года Мавриди создал на территории Московской области организованную группу для незаконного удержания московского адвоката в целях завладения его дорогостоящей элитной недвижимостью. Мавриди и его соучастники заманили адвоката в загородный дом в Одинцове, где удерживали его против воли, применяя к нему силу и выдвигая требования переписать на участников группы недвижимость.

«В результате двухлетнего удержания с ноября 2018 года по 2 ноября 2020 года потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи, и его имущество – три квартиры в Москве общей кадастровой стоимостью более 55 млн рублей – перешло в собственность участников организованной группы», – передает ТАСС слова Врадий.

В отношении Мавриди и его сообщников возбуждены уголовные дела. В ближайшее время Мавриди будет предъявлено обвинение по всем эпизодам совершенных им преступлений, он арестован до 2 января.

Напомним, Маругов был застрелен из арбалета 2 ноября. По данным следствия, несколько человек в масках проникли в отдельно стоящее на территории домовладения помещение бани, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме. Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников Маругов был уже мертв.

Ранее стало известно, что экс-жена Маругова оказалась знакома с Мавриди.