Найдено средство борьбы с COVID-19 на основе березового гриба

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (Новосибирск) установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса.

«Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2, а благодаря выраженному защитному действию и низкой токсичности чаги можно говорить о перспективности создания на ее основе противовирусных препаратов», – передает РИА «Новости» сообщение издания Сибирского отделения РАН «Наука из первых рук».

По итогам работы специалисты подали заявку на изобретение «Ингибитора репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus obliquus».

Издание сообщает, что исследователи в первую очередь возлагали надежды на уже продающийся в аптеках препарат бефунгин - концентрированный водный экстракт чаги с добавлением солей кобальта и этилового спирта. Однако этот препарат, в отличие от водных экстрактов чаги, проявил слабую активность в отношении SARS-CoV-2.

«В заявке на патент исследователи привели несколько способов приготовления концентрированных водных экстрактов чаги, один из которых можно использовать в домашних условиях. Поскольку чага нетоксична, в день можно употреблять 150–200 мл концентрата, принимая его равномерно в течение дня (например, по глотку каждые 15–20 минут, запивая водой)», – говорится в сообщении.

По словам завлабораторией микологии «Вектора» профессора Тамары Тепляковой, эффективность экстракта чаги, приготовленного по этой методике, ей пришлось проверить на себе, муже, родственниках и коллегах, которые заболели COVID-19. Все отметили, что через 5-7 дней симптомы инфекции исчезали. Одним из важных свойств чаги также является повышение текучести крови.

Ученые объясняют терапевтическое действие чаги широким спектром биологически активных компонентов, которые формируются при тесном взаимодействии березы и гриба. Среди них – высокомолекулярные водорастворимые меланины (до 30%), образующие комплекс с противоопухолевой активностью, птерины с цитостатическим действием, стероидные вещества, а также полисахариды, органические кислоты, свободные фенолы, флавоноиды и так далее. В чаге много и микроэлементов, в первую очередь марганца, который служит активатором ферментов.

«Чтобы получить на основе чаги лекарственный препарат или БАД, безусловно, необходимы дальнейшие исследования. Но в любом случае безопасные экстракт и обычный чай из чаги можно принимать в профилактических целях – для снижения риска заболеть не только вирусными, но и онкологическими болезнями», – сообщает издание.

Напомним, в августе в России была зарегистрирована первая вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Президент России Владимир Путин сообщил, что в скором времен будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Центра имени Чумакова Российской академии наук.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.