Муфтий Чечни заявил о запрете браков с иноверцами в исламе

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев прокомментировал богословское заключение Духовного управления мусульман России о браках с иноверцами.

По его словам, «эти браки и не разрешали, для того, чтобы запрещать». Как заявил муфтий, «все и так знают, что в исламе никах с немусульманкой запрещен». Он подчеркнул, что «нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом». Муфтий Чечни считает, что «никаких споров и разногласий в этом вопросе нет».

Он пояснил, что ряд исламских ученых считают возможными такие браки при определенных условиях. Сам же запрет связан с желанием установить «в семье духовную гармонию». Как заявил муфтий, запрет нужен, чтобы «было меньше разногласий и споров в вопросах воспитания детей и чтобы в случае разводов не страдали дети». По его словам, «если оба супруга понимают сущность ислама, этот процесс происходит безболезненно», передает РИА «Новости».

Напомним, Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, согласно которому мусульманам не следует жениться на представительницах иных конфессий. В Духовном собрании мусульман России заявили, что такие браки возможны. Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана выступил против запрета.