Улемы Татарстана выступили против запрета браков мусульман с иноверцами

Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана не поддержал заявление ДУМ России о недопустимости браков мусульман с иноверцами.

Совет заявил о своем «несогласии с указанным заключением» ДУМ России. Подчеркивается, что «позиция ДУМ РТ по вопросу заключения межконфессиональных браков основывается на прямом толковании аятов священного Корана и мазхабических традициях». В Татарстане при этом ссылаются на ханафитскую правовую школу – наиболее распространенную в России, передает РИА «Новости».

В соответствии с положениями ханафитской школы мусульманин может вступать в брак с представительницами людей Писания (христиане и иудеи). Как заявил Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана, такой подход действовал до появления мазхабов и сохраняет свою силу. Также подчеркивается, что «в вопросах издания богословских заключений» необходимо «стараться сохранять межконфессиональный мир и согласие» в стране.