Духовное собрание мусульман России оценило запрет браков с иноверцами

Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов заявил, что межконфессиональные браки возможны, несмотря на заявление Духовного управления мусульман России.

«Мы с уважением относимся к заключению наших братьев в совете улемов ДУМ РФ, но больше, чем сказано в Коране, добавить не можем. Всевышний разрешает браки с людьми Писания (мужчин мусульман с иудейками и христианками – прим. ВЗГЛЯД.)», – цитирует РИА «Новости» Крганова.

При этом в ДСМР напомнили, что исламское право исключает брак женщины-мусульманки с мужчиной-немусульманином, поскольку «мужчина – главенствующий в семье, отвечает за семью перед Творцом и должен быть верующим».

По его словам, вступать ли в брак с женщиной другой веры – решает мужчина. «Сможет ли он своей жизнью, знанием показать избраннице красоту ислама, чтобы жить с ней и воспитывать детей в исламе – ответственность мужчины. Но мужчина должен сделать так, чтобы дети были воспитаны в исламе, он несет за это ответственность, за своих детей и супругу. Он также призван сподвигнуть женщину на то, чтобы она приняла ислам», – пояснил глава ДСМР.

В целом он рассказал, что предписания богословов – совета улемов – носят не обязательный, а рекомендательный характер.

«Надо учесть, что мы живем не в моноконфессиональной и мононациональной стране. По оценкам экспертов, около 25% браков в России – межнациональные и межконфессиональные. Это тысячи семей, в которых достойно воспитывают детей. Если люди любят друг друга, в отношениях должны быть уступки. А иначе возникают конфликты, начиная с того, в какой традиции дать ребенку имя», – заключил Крганов.

Ранее сообщалось, что Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, согласно которому мусульманам не следует жениться на представительницах иных конфессий. Отмечалось, что такие браки возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия.