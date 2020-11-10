В Австрии заявили о закрытии «радикальных мечетей» Российским мусульманам запретили браки с иноверцами 10 ноября 2020, 16:40 Текст: Ксения Панькова

Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, согласно которому мусульманам не следует жениться на представительницах иных конфессий. «Совет улемов постановил: межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания (христиане, иудеи – прим. ВЗГЛЯД, на территории России недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая», – говорится в заключении, опубликованном на сайте организации. Ранее Духовное управление мусульман (ДУМ) призвало мусульман России и сопредельных стран соблюдать принципы мирного сосуществования представителей разных религий и сторониться провокаторов.

