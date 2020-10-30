Мусульман России призвали сторониться провокаторов

Духовное управление мусульман (ДУМ) призвало мусульман России и сопредельных стран соблюдать принципы мирного сосуществования представителей разных религий и сторониться провокаторов, говорится в заявлении президиума духовного управления в связи с трагическими событиями во Франции.

«Настоятельно призываем имамов в условиях развязанной информационной войны против ислама выверять каждое свое слово, произнесенное на публике: в мечетях и молельных залах, в СМИ и в частных домах. Вы должны быть мудрее провокаторов, выше розни и втягивания в скандалы, ибо в этом и состоит цель провокаций с карикатурами. Ваше предназначение в условиях фитны (смуты, провокации) – призывать к терпению. <...> Имамы, помните сами и напоминайте верующим прихожанам, что каждое деяние получит свой ответ от Всевышнего Аллаха», – передает ТАСС сообщение ДУМ.

ДУМ также обратилось к верующим с призывом сохранять спокойствие, самообладание и трезвость рассудка в условиях вызовов, с которыми мир столкнулся при совершении террористических актов в различных городах мира. «К сожалению, эти преступные деяния самозваные «защитники ислама» проводят под лозунгами защиты религии. <...> Так как террористы своими атаками нарушают закон, преступают границы дозволенного, убивают мирных граждан и угрожают спокойствию в обществе – их необходимо судить по законам государства, гражданами которого они являются. Никакая апелляция к их вероисповеданию и их религиозности, оговорки о том, что они «мстили» за религию – неприемлемы и ничтожны перед лицом закона, который они преступили», – заявили в ДУМ.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.