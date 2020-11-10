Помпео назвал главный приоритет американской дипломатии

Противодействие Китаю является основным приоритетом американской дипломатии, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Основополагающие элементы, включающие в себя силу и прямоту, являются основой американской политики в отношении главной угрозы свободе в мире – Коммунистической партии Китая», – передает ТАСС заявление главы Госдепартамента.

Как сообщил Помпео, Вашингтон обеспокоен нарастающим влиянием Китая в разных регионах мира. Госсекретарь считает, что Пекин станет главной проблемой для администрации будущего президента США на ближайшие годы.

«Так что мы фундаментально пересмотрели то, как мы воспринимаем ситуацию в мире. Для всех моих послов, вне зависимости от того, в какой стране мира они находятся, главным приоритетом является Китай», – отметил Помпео.

30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности в Гонконге. В тот же день США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

В начале августа Соединенные Штаты ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, включая главу администрации города Кэрри Лам. В ответ Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США.

В сентябре США ввели ограничения для китайских дипломатов, запретив им без специального разрешения Госдепартамента посещать кампусы университетов и встречаться с представителями местных властей. Пекин подготовил ответные ограничения на работу американских дипломатов на территории материкового Китая и Гонконга.

Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие этих сведений.