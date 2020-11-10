Путин пожелал Киргизии сохранить долгосрочную стабильность

Властям Киргизии удалось обеспечить стабильность, которой стране не хватало в последние годы, заявил президент Владимир Путин во вторник на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер также пожелал Киргизии, чтобы эта стабильность стала долгосрочной и устойчивой и способствовала развитию экономики и государственности.

«Ситуация в Кыргызстане стабильная. Это действительно то, чего в последние годы Кыргызстану не хватало», – цитирует ТАСС Путина.

По его словам, без стабильной ситуации в политике невозможно решать задачи в экономической и социальной сферах.

«Поэтому мы искренне желаем, чтобы стабильность, о которой вы сказали, была бы долгосрочной, устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики», – обратился Путин к исполняющему обязанности президента Киргизии, премьер-министру республики Садыру Жапарову.

Ранее Киргизия поблагодарила Россию за стабилизацию ситуации.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

На фоне беспорядков президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Премьером освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров был избран после того, как Кубатбек Боронов подал в отставку с поста главы правительства.