Киргизия поблагодарила Россию за стабилизацию ситуации

Киргизия останется стратегическим партнером России, Бишкек благодарен руководству России за вклад в стабилизацию ситуации в республике, заявил глава МИД страны Руслан Казакбаев.

«Хочу заверить, что Кыргызстан, Кыргызская Республика всегда была и остается стратегическим партнером и союзником Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Казакбаева на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Он заявил, что на встрече намерен открыто, искренне обсудить весь спектр вопросов двухсторонних отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

«Хотел бы поблагодарить руководство России, лично вас, Сергей Викторович, за особый вклад в стабилизацию политической ситуации в Кыргызстане в поствыборный кризисный период», – сказал Казакбаев.

Он также выразил благодарность за оказанную техническую и финансовую помощь в борьбе с коронавирусом.

«Мы с обеспокоенностью следили за развитием обстановки и с удовлетворением отмечаем, что на данный момент она входит в спокойное русло», – сказал в ответ Лавров.

Напомним, во вторник Казакбаев заявил, что Россия оказала важное влияние на стабилизацию политической ситуации в Киргизии.