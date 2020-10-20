Киргизия заявила о важной роли России в стабилизации ситуации

Россия оказала важное влияние на стабилизацию политической ситуации в Киргизии, заявил глава МИД республики Руслан Казакбаев.

«Российская Федерация сыграла немаловажную роль в стабилизации ситуации (в Киргизии) в поствыборный период», – приводит ТАСС слова Казакбаева.

Кроме того, он отметил, что российская авиабаза Кант помогает обеспечивать стабильность в центральноазиатском регионе.

«Присутствие российской авиабазы в городе Кант является гарантом обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Во избежание различного рода манипуляций, недостоверной информации, неверного толкования хочу подчеркнуть, что пересмотров ранее достигнутых обязательств и договоренностей по всему спектру двустороннего взаимодействия между Кыргызской Республикой и РФ не будет, включая авиабазу в городе Кант», – подчеркнул Казакбаев.

Напомним,, ранее новый премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что не намерен пересматривать соглашение о российской авиабазе в киргизском городе Канте.

Напомним, в Бишкеке с утра 5 октября вспыхнули беспорядки на центральной площади Ала-Тоо, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Неделю назад президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Садыра Жапарова премьером страны.