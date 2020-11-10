Десятый Ил-76 с российскими миротворцами вылетел в Карабах

Десятый самолет Ил-76 с российскими миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах, сообщили в Минобороны России.

«Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

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