Священник объяснил, почему православным не следует оставлять еду на могилах

Священник указал на недопустимость для православных традиции оставлять еду на могилах и поминать усопших спиртным

Tекст: Антон Антонов

Священник указал, что оставлять еду на могилах – языческая традиция, которая возродилась в СССР. По его словам, на фоне гонений на религию «возникли тяжелые суеверия», пишет «Московский комсомолец».

Он подчеркнул, что церковь считает неприемлемыми обряд, когда на могиле оставляют водку и черный хлеб, а также пьянки, включая поминовение спиртным, употребление алкоголя на кладбище. Традицию выливать водку на могильный холм священник назвал оскорблением памяти покойного.

По словам священника, еду следует дать нищему или голодному. Он указал, что для православных правильными являются молитва за усопших и подаваемая за них милостыня.