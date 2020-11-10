В Карабах вылетел восьмой Ил-76 с российскими миротворцами

Восьмой по счету Ил-76 с миротворцами вылетел из Ульяновска в Нагорный Карабах, на борту личный состав, материальные средства и БТР, сообщили в Минобороны.

В Минобороны сообщили, что «восьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный», на его борту «личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры», передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Армения проиграла последний бой за Карабах.