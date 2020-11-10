Названо условие обращения штаба Байдена в суд

Штаб демократа Джозефа Байдена будет готов обратиться в суд, если его победу на президентских выборах в США не признает соответствующий надзорный орган в американской администрации, сообщают СМИ.

Reuters сообщает со ссылкой на представителя штаба, что в команде демократа рассматривают возможность прибегнуть к правосудию, если затянется процедура признания Байдена победителем выборов в управлении общих служб США, передает ТАСС.

Отмечается, что американским законодательством не установлены четкие сроки, в которые этот надзорный орган должен провозгласить кандидата от той или иной партии победителем всеобщих выборов, однако обычно это делается после того, как сомнений в его успехе не остается и возникает необходимость как можно скорее запустить процедуру передачи власти.

В штабе демократа заявили также, что факт его победы на выборах очевиден, а потому промедление с признанием его избранным президентом якобы может носить незаконный характер.

«Мы не исключаем возможность обращения в суд, но рассматриваем и другие варианты», – сказал сотрудник команды политика.

Напомним, крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам он объявил себя «избранным руководителем» США.

СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

В воскресенье Байден в ходе выступления в Уилмингтоне объявил о намерении создать группу советников по вопросам передачи власти.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах. Штаб республиканца отказался считать выборы завершенными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах.